Einblick ins Gemeinschaftsprojekt

Es ist das große Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Kienberg: die Sanierung des Gasthofs "Zur Post". Es soll ja schließlich ein Zuhause für Vereine, ein Treffpunkt, ein Wirtshaus, ein Veranstaltungszentrum, kurzum ein Gemeinschaftshaus für alle Bürger werden. Doch einen detaillierten Einblick in "ihr" neues Haus, haben die Kienberger bisher noch nicht erhalten. Daher hat die Gemeinde mit Bürgermeister Hans Urbauer an der Spitze nun einen "Tag der offenen Baustelle" angeboten. Und die Kienberger haben die Gelegenheit genutzt, wie das große Interesse am Sonntag zeigte.

Blasmusik, der Geruch von frisch gebratenen Steckerlfisch und dazu sonniges Wetter waren ideale Rahmenbedingungen am Sonntagvormittag. Gleich zu Beginn des "Tags der offenen Baustelle" fanden sich daher zahlreiche Besucher im Innenhof des Gasthofs "Zur Post" ein, um nach kurzer Begrüßung durch Bürgermeister Hans Urbauer gemeinsam mit Architekt Hans Romstätter einen geführten Rundgang durch die verschiedenen Bereiche des neuen Bürgerhauses zu machen. Erste Station bei dieser besonderen Führung war das "Herzstück" des neuen Gebäudes, das im Kern doch das alte blieb: der neue Saal im Erdgeschoß. Groß, hell, ansprechend mit großen Glaselementen und Türen präsentierte sich der neue Gesellschaftsraum für größere Veranstaltungen. Romstätter sprach von bis zu 200 Leuten, die Platz finden könne. Maximal 20 Veranstaltungen sollten es übers Jahr sein, die hier "über die Bühne gehen". − stsMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 12. Juni, in Ihrer Heimatzeitung.



… als auch drinnen. Architekt Hans Romstätter (mit Mikro) erläuterte die Details, wie hier im Bereich der Schützen. − Fotos: Schlaipfer … als auch drinnen. Architekt Hans Romstätter (mit Mikro) erläuterte die Details, wie hier im Bereich der Schützen. − Fotos: Schlaipfer