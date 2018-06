Schlechtere Busverbindung nach Trostberg

Die bisherige Linie 9442 wird ab 1. November in vier Teilabschnitte aufgeteilt, ab 12.23 Uhr wird von Montag bis Freitag dann nur noch im Stundentakt nach Trostberg gefahren, bisher fährt auch nachmittags noch alle 30 Minuten ein Bus an der Haltestelle Kirche (im Bild) ab. − Foto: hr Die bisherige Linie 9442 wird ab 1. November in vier Teilabschnitte aufgeteilt, ab 12.23 Uhr wird von Montag bis Freitag dann nur noch im Stundentakt nach Trostberg gefahren, bisher fährt auch nachmittags noch alle 30 Minuten ein Bus an der Haltestelle Kirche (im Bild) ab. − Foto: hr



Die Regierung von Oberbayern hat eine neue Genehmigung für den Omnibuslinienverkehr von Traunstein über Traunreut, Altenmarkt und Trostberg nach Garching erteilt. Die neue Linie tritt am 1. November dieses Jahres in Kraft. Über die Auswirkungen, die die neue Linie für die Stadt Traunreut haben wird, wird der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. Juni, um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses informiert.

Antragsteller für diese Genehmigung waren die Firma Hövels & Co. KG mit dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) sowie die "DeinBus Verkehrs GmbH". Hinzu kam ein hilfsweiser Antrag des RVO zum Weiterbetrieb der sogenannten Linie 9442 inklusive des "Schnellen Traunsteiners". Nach Angaben der Verwaltung habe der gemeinsame Antrag der Firma Hövels und der RVO die Genehmigung erhalten. Die bisherige Linie 9442 wird demnach künftig in vier Teilabschnitte (Linien 7701, 7702, 7711 und 9442) aufgeteilt.

Auf der Strecke zwischen Traunstein und Traunreut ergeben sich durch die neue Linie 7711 einige Verbesserungen gegenüber bisher. Von Montag bis Freitag wird die Anzahl der täglichen Fahrten von 28 auf 30 erhöht. Die Samstagsfahrten erhöhen sich täglich von fünf auf neun. Die Linien an den Sonntagen werden jedoch von fünf auf vier reduziert.

Auf der Strecke zwischen Traunreut und Trostberg ergeben sich durch die neue Linie 7702 Verschlechterungen. Von Montag bis Freitag wird die Anzahl der täglichen Fahrten von 22 auf 16 vermindert. Ab 12.23 Uhr wird ab Traunreut nur noch statt bisher im halbstündigen Takt ein Ein-Stunden-Takt gefahren. Ab dieser Zeit entfallen somit sechs Linien. In der Gegenrichtung vermindert sich die tägliche Anzahl der Fahrten von 26 auf 17 und der halbstündige Takt ab 13.50 Uhr entfällt.

