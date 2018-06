Urteil am Landgericht Traunstein: VW muss Schadensersatz zahlen

Ein Kfz-Meister lädt in einer Volkswagen-Werkstatt ein Software-Update für das Steuergerät der Motorelektronik auf einen Amarok. Das reichte einer Tuntenhausenerin aber nicht – sie wollte den Kaufvertrag rückgängig machen und hat vor dem Landgericht Traunstein Recht bekommen. − Foto: dpa Ein Kfz-Meister lädt in einer Volkswagen-Werkstatt ein Software-Update für das Steuergerät der Motorelektronik auf einen Amarok. Das reichte einer Tuntenhausenerin aber nicht – sie wollte den Kaufvertrag rückgängig machen und hat vor dem Landgericht Traunstein Recht bekommen. − Foto: dpa



Das ist ein Urteil, das hunderten Autokäufern in Südostoberbayern im Zuge des VW-Abgasskandals Hoffnung machen dürfte: Das Landgericht Traunstein hat auf die Klage einer VW-Fahrerin aus Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) hin den Volkswagen-Konzern zum Schadensersatz verurteilt (Aktenzeichen 6 O 2155/17).

Die Heimatzeitung hatte bereits am 5. Februar über den Fall berichtet: Die Frau hatte bei einem Händler in Miesbach einen VW Tiguan mit einer illegalen Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung gekauft und sah sich durch die manipulierten Abgaswerte betrogen. Erschwerend kam hinzu, dass sich nach dem Software-Update massive Probleme am Wagen einstellten. Daraufhin erhob die Frau Zivilklage direkt gegen die VW AG.

Volkswagen muss seiner Mandantin nun laut dem Urteil Schadensersatz in Höhe von 5821,07 Euro zahlen, teilte der Anwalt der Frau, Dr. Jürgen Klass aus Rosenheim, der Heimatzeitung mit. Zusätzlich wurde VW verpflichtet, die Frau von einer Darlehensverpflichtung in Höhe von 10516,42 Euro zu befreien. Im Gegenzug gibt die Tuntenhausenerin den Wagen an VW zurück und zahlt eine Nutzungsgebühr für die gefahrenen Kilometer. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. − rse

