"Wir wollen für Frieden eintreten"

Musikalisch angeführt von der Kapelle "Weiß-Blau" zogen die 24 Vereine auf die Festwiese zum Gottesdienst. − Foto: Unterforsthuber



"Das ist hier ein schöner Platz. Eure Fahnen bieten einen wunderbaren Anblick. Und auch der Anlass der heutigen Feier ist ein freudiges Ereignis." So begrüßte Pfarrer Georg Schinagl die vielen Gläubigen, die der Einladung der KSK St. Leonhard auf die idyllische Waldwiese in Pertlsham gefolgt waren. In einem Kirchenzug waren die Krieger- und Soldatenkameradschaften aus St. Leonhard, Schnaitsee, Babensham, Waldhausen, Eiselfing, Kirchensur, Wang, Evenhausen, Grünthal und Albertaich zusammen mit 14 Ortsvereinen zur Festwiese gezogen und stellten sich vor dem Feldaltar auf.

Vorsitzender Georg Zollner begrüßte die vielen Gäste, Pfarrer Georg Schinagl zelebrierte den Gottesdienst und sagte: "120 Jahre KSK St. Leonhard sind ebenso viele Jahre Gedenken und Erinnerung an gefallene Heimatsöhne. Wir wollen heute um Frieden beten." Bei seiner Predigt stellte der Pfarrer einen alten Grabspruch, den er auf einem Gebirgsfriedhof gelesen hatte, in den Vordergrund. "Tot ist nur, wer vergessen ist." Für dieses Verhindern des Vergessens stünden die Kameradschaften. Der Pfarrer bezeichnete es als eine ureigene Aufgabe der KSK, für den Frieden einzutreten.