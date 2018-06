Wanderin stürzt am Sonntagshorn zehn Meter ab

Symbolfoto: Bergwacht Ruhpolding Symbolfoto: Bergwacht Ruhpolding



Einen Doppeleinsatz musste die Bergwacht Ruhpolding (Lkr. Traunstein) am Sonntag bewältigen: Eine 57-Jähhrige erlitt bei einem Sturz am Sonntagshorn schwere Verletzungen und musste mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Am Rauschberg musste eine erschöpfte Wanderin gerettet werden.

Aufgrund der großen Schneemengen des letzten Winters gibt es noch zahlreiche Schneefelder an den Nordflanken der Chiemgauer Alpen, bescheibt die Bergwacht die Situation. Dies wurde im Bereich des mittleren Kraxenbaches einer 57-Jährigen zum Verhängnis. Sie rutschte auf dem nassen Fels aus und fiel rund zehn Meter in eine Kluft. In dem engen Raum zwischen Felswand und Schneefeld gestaltete sich die Versorgung der Schwerverletzten sehr schwierig für die Bergretter. Mit dem Rettungshubschrauber wurden ein Notarzt und drei Retter auf dem Schneefeld abgesetzt, die Patientin versorgt und mittels Bergetau ins Tal geflogen.

Um im Falle eines Wettersturzes die Bergung der Verunglückten zu garantieren, machten sich zusätzliche Einsatzkräfte im Tal bereit. Eine weitere Person wurde bis auf den Steig begleitet und konnte anschließend selbstständig ins Tal absteigen.

Am späten Sonntagnachmittag musste die Bergwacht Ruhpolding noch eine erschöpfte Person mit starken Knieschmerzen versorgen. Die Frau war mit ihren Begleitern über den Sackgraben vom Rauschberg abgestiegen. Im unteren Drittel konnte sie sich kaum mehr auf den Beinen halten. Die Bergretter transportierten die Wanderin ins Tal und übergaben sie an den Rettungsdienst. − red