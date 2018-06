"Chiemsee-Comedy" feiert Premiere

Das Comedy-Team Tobias Öller (links), "DaEbner" und Michi Dietmayr (von rechts) mit Organisator Alexander Bachmeier (Zweiter von links). − Foto: td Das Comedy-Team Tobias Öller (links), "DaEbner" und Michi Dietmayr (von rechts) mit Organisator Alexander Bachmeier (Zweiter von links). − Foto: td



Die erste Ausgabe der "Chiemsee-Comedy"-Reihe bestach mit tollen Gästen und einem großartigen Publikum. Die Strandbadgaststätte in Seebruck hatte einzig mit dem Wettergott Probleme. Die Veranstaltung musste "unter Dach" durchgeführt werden, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Vier Gäste hatte Veranstalter Alexander Bachmeier vom gleichnamigen "Entertainment" engagiert, die mit ihrem Können aufwarteten.

"Schade, dass wir die Veranstaltung nicht im Freien durchziehen konnten", meinte Bachmeier, der allerdings auf die weiteren zwei Abende hofft. "Es war klar, bleiben wir draußen, regnet’s, bleiben wir drin, regnet’s nicht!". Trotzdem: "Die Bude war voll". Er freute sich: "Der Auftakt war gut!"

Ihr Comedy-Können zum Besten gab Andrea Limmer aus Landshut. "Die Limmerin" hat viel erlebt, und eben das präsentierte sie charmant, stimmgewaltig sowie schreiend komisch in Figuren, die jeder kennt, jedoch so noch nie gesehen hat. "Aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern" ulkte vor Jahren Fredl Fesl. Patrick Ebner alias "DaEbner" verkörperte dieses Lebensgefühl in seinem Programm. Und der niederbayerische Flair sprang auf das begeisterte Publikum über. Dazu kam seine unverkennbare Stimme, die den Abend prägte.

