Breitband: Licht am Ende des Tunnels

Ein offener Graben und Lehrrore, die herausragen, so oder so ähnlich präsentieren sich derzeit noch zahlreiche Breitband-Baustellen in der Gemeinde Engelsberg. Doch die Telekom arbeitet nach einem mehrwöchigen Stillstand wieder. Bis September sollen alle Engelsberger ihr schnelles Internet bekommen. − Foto: Reichgruber



Das Thema Breitbandausbau beschäftigt den Gemeinderat Engelsberg immer wieder. In der Vergangenheit jedoch häufig, weil es Probleme mit den ausführenden Firmen gab. So gibt es im Außenbereich derzeit zahlreiche Baugruben, an denen sich seit Monaten nichts tut. Nur die Leerrohre schauen heraus und die weiß-roten Absperrbänder sind schon von Weitem auszumachen. An manchen Anwesen im Außenbereich sind sogar die Kabel schon in die Lehrrohre eingezogen, enden aber meist an der Hausmauer.

Doch es tut sich ein Lichtblick für alle Betroffenen auf: Jetzt scheine wieder alles zu funktionieren, sagte Bürgermeister Martin Lackner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Nun würden die dringlichen Arbeiten vorgezogen. Der Rest folge leider mit Zeitverzug, bedauerte Lackner. Die sei sehr ärgerlich, aber man könne es nicht mehr ändern. Fakt sei aber , dass jeder in der Gemeinde Engelsberg "das schnelle Internet" bekommen werde, unterstrich der Bürgermeister.