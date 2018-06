Vermisste 85-jährige Traunreuterin war auf Ausflugsfahrt

Feuerwehr und BRK-Rettungskräfte waren bei dem Einsatz in der Lorenz-Brandl-Straße am Dienstagnachmittag im Einsatz. − Foto: hr Feuerwehr und BRK-Rettungskräfte waren bei dem Einsatz in der Lorenz-Brandl-Straße am Dienstagnachmittag im Einsatz. − Foto: hr



BRK, Feuerwehr und Polizei beschäftigte am Dienstagnachmittag die Suche nach einer 85-jährigen Traunreuterin. Am Ende stellte sich heraus, dass die Frau wohl auf einer Ausflugsfahrt war.

Der 89-jährige Lebensgefährte der Dame hatte gegen 14 Uhr die Polizei gerufen, weil er die Freundin nicht in ihrer Wohnung an der Lorenz-Brandl-Straße angetroffen hatte. Er vermutete, dass sie gestürzt und nicht mehr in der Lage war, die Tür zu öffnen. Die Polizei rief deshalb BRK-Rettungskräfte und die Traunreuter Feuerwehr zu Hilfe.

Als die Wehr die Tür geöffnet hatte, stellte sich heraus, dass die Frau gar nicht in ihrer Wohnung war. Wie die Polizei später feststellte, war die Frau zu dieser Zeit wohl auf einer Ausflugsfahrt, an der auch der Freund teilnehmen sollte. − hr

