Peter Klemm aus Traunreut startet bei der Ironman WM in Südafrika

Überglücklich über die Qualifizierung zeigt sich der Traunreuter Peter Klemm, der im September bei der Ironman WM 70.3 starten darf. Das neue Kunstwerk, das unweit der Salzburger Straße steht, an der er aufgewachsen ist, erinnert den Sportler stark an die Kassette an seinem Fahrrad.



Peter Klemm aus Traunreut (Landkreis Traunstein) hat sich beim Ironman 70.3 in Kraichgau in Baden-Württemberg für die Weltmeisterschaft, die Anfang September in Südafrika ausgetragen wird, qualifiziert. Das nächste große Ziel in diesem Jahr, auf das er hintrainiert, ist dann noch der Ironman in Barcelona im Oktober.

Der Ironman 70.3 ist quasi der kleine Bruder des Ironman, der jährlich in Hawaii ausgetragen wird. Beim Ironman 70.3, der jedes Jahr auf einem anderen Kontinent stattfindet, wird jeweils die Hälfte der Distanz des großen Wettbewerbes zurückgelegt. Er besteht somit aus 1,9 Kilometer (1,2 Meilen) Schwimmen, 90 Kilometer (56 Meilen) Radfahren und 21,1 Kilometer (13,1 Meilen) Laufen. Der Name leitet sich aus der Summe der Einzeldistanzen von 70,3 Meilen ab.

Für den Traunreuter ist die Qualifizierung vergleichbar mit einem Tag, an dem Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammenfallen. Er ist überglücklich, im September in Südafrika bei der WM antreten zu dürfen: "Allein, dass ich dort dabei sein kann, ist schon das Höchste für mich." Er will dann dort auch sein Bestes geben.

