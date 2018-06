Anke Hellmann ist neue Leiterin des Kulturzentrums k1

Bereit für Traunreut und das k1: Anke Hellmann mit Bürgermeister Klaus Ritter und dem technischen Leiter René Kadura (links). − Foto: hr Bereit für Traunreut und das k1: Anke Hellmann mit Bürgermeister Klaus Ritter und dem technischen Leiter René Kadura (links). − Foto: hr



Das Kulturzentrum k1 in Traunreut (Lkr. Traunstein) bekommt Anfang Juli eine neue Leiterin: Die 37-jährige Anke Hellmann stellte sich am Dienstag bei einem Pressegespräch mit der Heimatzeitung vor. Sie ist derzeit noch Kulturmanagerin beim Bezirk Schwaben und hat zwei Jahre mit dem Bürgerhaus Unterföhring eine vergleichbare Kulturstätte geleitet. Privat hat sie zudem bereits beste Verbindung nach Traunreut und in den Landkreis Traunstein.

Anke Hellmann wurde in Bamberg geboren und legte dort am Gymnasium ihr Abitur ab. Studiert hat sie von 2001 bis 2008 Theaterwissenschaft, Germanistik und Nordische Philologie in München und Stockholm. Bevor sie zum Bürgerhaus in Unterföhring kam, arbeitete sie unter anderem beim Musikfestival "Münchner Biennale". In Unterföhring leitete Anke Hellmann das Bürgerhaus mit 600 Plätzen und 21 Mitarbeitern von 2014 bis 2016 als Elternzeitvertretung: "In der Zeit habe ich schon Konzepte und Programme erstellt und hatte Kontakt mit den Bürgern."

Gerade diese Nähe zu den Besuchern der kulturellen Veranstaltungen fehlte ihr zuletzt bei ihrer Arbeit für den Bezirk Schwaben. Dort war sie als Kulturmanagerin sowohl für Museen und Veranstaltungen, aber auch für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Erste Ideen für Veranstaltungen in Traunreut hat sie bereits: "Ich will ein abwechslungsreiches und spannendes Programm schaffen und dabei auch auf große Kabarettisten nicht verzichten." Das sehr gut etablierte Kinder- und Jugendangebot wolle sie auf alle Fälle erhalten: "Gerne können wir künftig auch ein paar Veranstaltungen außerhalb des Hauses durchführen, wie vielleicht Wassermusik im Freibad."

Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 13. Juni, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.