Nach Spur aus Oberbayern: Große Razzia gegen Schleuserorganisation

Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traunstein mehrere Wohnungen in Aschaffenburg und Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) in Unterfranken durchsucht. Ziel der Razzia war eine kriminelle Schleuserorganisation, die unter Verdacht steht, für Schleuserfahrten über die deutsch-österreichische Grenze bei Kufstein im Zeitraum zwischen Januar und März 2018 verantwortlich zu sein.

Laut Polizei konnte einer der mutmaßlichen Schleuser in Aschaffenburg verhaftet werden und wird nun dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Außerdem sei in den durchsuchten Wohnungen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage der Heimatzeitung mitteilte, führten umfangreiche Ermittlungen von Oberbayern, wo Anfang des Jahres im Rahmen der Grenzkontrollen mehrere Schleuserfahrten unterbunden werden konnten, nach Unterfranken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei mussten Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Iran für die von der Schleuserorganisation geplanten Fahrten bis zu 6000 Euro pro Person zahlen. − pnp