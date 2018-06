"Chiemgau rockt"-Contest: Chance für junge Bands

Das "Chiemgau rockt"-Orgateam der "Wellenschmiede" . − Foto: Landratsamt Das "Chiemgau rockt"-Orgateam der "Wellenschmiede" . − Foto: Landratsamt



Die Planungen für das 6. "Chiemgau rockt"-Festival am 24. November in Traunstein sind angelaufen. Ab sofort haben junge Bands aus der Region die Möglichkeit, sich bis Ende Juli auf www.wellenschmiede.de zu bewerben.

Das Voting für alle Fans und Musik-Interessierten beginnt dann nach den Sommerferien. Die sechs Bands, die am meisten Stimmen auf sich vereinigen, bestreiten im November den Contest in der "Festung" in Traunstein. Die Organsiations-Teams vom Traunsteiner Präventionszirkel "Trapez" und der "Wellenschmiede" möchten damit jungen Musikern aus der Region eine weitere Chance eröffnen, sich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

"Trapez" ist eine Kooperationsplattform der Caritas-Fachambulanz für Suchtkranke, des Landkreises Traunstein und vieler Jugendeinrichtungen und Institutionen. "Chiemgau rockt" wird in Zusammenarbeit mit vielen Partnern, unter anderem Jugendbeamte der Polizei, Erziehungsberatungsstelle, Malteser und Rotes Kreuz sowie Vertreterm der offenen Jugendarbeit und vielen mehr ausgerichtet. − red