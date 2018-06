Initiativpreis für Sternekoch Heinz Winkler

Bürgermeister Peter Solnar (rechts) und Tourismuschef Herbert Reiter (links) gratulierten Heinz Winkler in der Aschauer Residenz. −F.: re Bürgermeister Peter Solnar (rechts) und Tourismuschef Herbert Reiter (links) gratulierten Heinz Winkler in der Aschauer Residenz. −F.: re



Der Aschauer Ehrenbürger und Sternekoch Heinz Winkler hat erneute eine besondere Auszeichnung erhalten: den Initiativpreis "Werterhalt & Weitergabe".

"Sein Name steht nicht nur für Generationentransfer, sondern auch für die Weitergabe von Werten", so der frühere bayerische Bildungsminister Ludwig Spaenle in seiner Laudatio in den königlichen Räumen von Schloss Nymphenburg.

Heinz Winkler gilt als Maestro der Spitzenküche, Komponist der Aromasymphonien und Lehrmeister von über 400 Köchen, die weltweit seine Kochkunst in Ehren halten und weitergeben. Die Jury hat sich für den Aschauer Meisterkoch entschieden, weil dieser Vorbildfunktion für die Jugend habe, weil er dem Berufsbild des Koches durch Spitzenleistung, wirtschaftliche Selbstständigkeit, unternehmerische Weitsicht und persönliche Risikobereitschaft neue Sichtweisen und Perspektiven eröffnet und Wertschätzung verliehen habe. Die "Proxxima e.V." vergibt den Preis bereits zum neunten Mal und möchte so Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auszeichnen, die sich um den Generationentransfer verdient gemacht haben.

Preisträger in den vergangen Jahren waren unter anderem Rosi Mittermaier, der ehemalige Oberbürgermeister von München, Christian Ude, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Karl-Heinz Rummenigge. Der Preis würdigt es, wenn Lebenswerke weitergegeben und die nächsten Generation auf die Übernahme dieser Lebenswerke vorbereitet werden. Bürgermeister Peter Solnar und Tourismuschef Herbert Reiter gratulierten Winkler in der Aschauer Residenz. "Wieder eine besondere Ehre für uns Aschauer – ebenso wie die inzwischen internationale Auszeichnung zum Bergsteigerdorf", freute sich Solnar. − red