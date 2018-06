Ehrenamtlich für Gemeinwohl im Einsatz: Neun Bürger ausgezeichnet

Jahrzehntelang eherenamtlich engagiert: Landrat Siegfried Walch (von links) ehrte Ewald Polster, Albert Hartwimmer, Dr. Michael Winklmaier, Daniela Alversammer, Maria Schmidbauer, Ursula Havel, Ana Rosa Burgstaller, Sebastian Stöcklhuber und Johann Schild. − Foto: Andreas Wittenzellner Jahrzehntelang eherenamtlich engagiert: Landrat Siegfried Walch (von links) ehrte Ewald Polster, Albert Hartwimmer, Dr. Michael Winklmaier, Daniela Alversammer, Maria Schmidbauer, Ursula Havel, Ana Rosa Burgstaller, Sebastian Stöcklhuber und Johann Schild. − Foto: Andreas Wittenzellner



Neun Bürger, die sich ehrenamtlich um die Region verdient gemacht haben, würdigte Landrat Siegfried Walch am Dienstag im Casino des Landratsamtes in Traunstein.

Mit Dr. Michael Winklmaier (Traunstein) und Daniela Alversammer (Taching) wurden zwei Stützen des Malteser-Hilfsdienstes für ihre 25-jährige Tätigkeit mit einem Ehrenzeichen geehrt. Auch ein Feldgeschworener – Albert Hartwimmer aus Traunstein – bekam für seine 25-jährige Tätigkeit die Ehrenurkunde. Für seine Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurde Sebastian Stöcklhuber aus Pittenhart mit einer Dankurkunde geehrt. Er ist in der Gemeinde seit vielen Jahren Gemeinderat und seit 2014 als Zweiter Bürgermeister tätig. Auch Fridolfings Erster Bürgermeister und Kreisrat Johann Schild bekam die Medaille in Bronze für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Seit 2002 ist er Fridolfings Gemeindeoberhaupt.

Das soziale Engagement von Ana Rosa Burgstaller wurde besonders herausgestellt. Die Siegsdorferin sei eine "stille Heldin des Alltages", so Walch, habe sie doch über Jahre unentgeltlich einen nahestehenden Menschen gepflegt. Zwei Bürgern, die sich seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich für die Allgemeinheit einsetzen, wurde das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. So ist Ursula Havel aus Siegsdorf unter anderem seit 1991 Mitglied im Katholischen Frauenbund, war 16 Jahre dessen Vorsitzende und zwölf Jahre Mitglied im örtlichen Pfarrgemeinderat. Der Trostberger Ewald Polster ist seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im VdK engagiert. Unter anderem hilft er auch bei der Trostberger Tafel mit.

Der Verdienstorden beziehungsweise das Bundesverdienstkreuz ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland vergibt, betonte Walch bei der Ehrung für Maria Schmidbauer. Die Traunsteinerin ist seit fast 40 Jahren maßgeblich an der wichtigen Arbeit des Besuchsdienstes im Kreiskrankenhaus Traunstein beteiligt. - awi

