Staubiger Supercup der Sandkicker am Wochenende in Traunwalchen

Kräfteraubend und spektakulär sind die Spiele auf dem Sandplatz in den Traunauen in Traunwalchen. − Fotos: mamigo Kräfteraubend und spektakulär sind die Spiele auf dem Sandplatz in den Traunauen in Traunwalchen. − Fotos: mamigo



Samba Kickers aus Kienberg, Saunaclub Traunstein oder ein Überraschungssieger? Es wird am Wochenende 16. und 17. Juni wieder spannend, wer auf dem Sandplatz in Traunwalchen fußballerisch am wenigsten ins Straucheln gerät und die meisten Tore schießen kann. Bis zu 20 Mannschaften mit mindestens acht und maximal 20 Spielern treten dabei an. Sie kommen sowohl aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis Traunstein, aber auch aus Straubing.

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, jeweils ab 11 Uhr werden bis zu 20 Teams mit mehr als 200 Sand-Kickern spektakuläre Flugeinlagen liefern.Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Strand- und Partystimmung von Jung bis Alt. Bereits am Freitag, 15. Juni, findet in der "Wohnzimmer-Bar" in Traunstein eine Party mit vielen Teams und Fans statt. Am Samstag wird dort im Anschluss an die sportliche Veranstaltung die Beachsoccer-Aftershow gefeiert. Spielbetrieb ist am Samstag von 11 bis 19 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. − hr

