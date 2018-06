Eichenallee wird wahrscheinlich Naturdenkmal

Die Eichenallee an der Staatsstraße 2094 wird wohl als Naturdenkmal ausgewiesen. Spätestens Ende des Jahres könnte darüber entschieden werden. − Foto: Seifert Die Eichenallee an der Staatsstraße 2094 wird wohl als Naturdenkmal ausgewiesen. Spätestens Ende des Jahres könnte darüber entschieden werden. − Foto: Seifert



Die Baumfällarbeiten an der Kreisstraße TS22 haben die Ortsgruppe des Bund Naturschutz aufgeschreckt, erzählt Schriftführerin Regine Pahl. Vor einigen Monaten waren alte Eichen in Seeon gefällt worden, um die Straße zu verbreitern. Die Maßnahme des Landkreises hatte viele Bürger im Ort verärgert (wir berichteten), sei aber, so das Landratsamt, "unausweichlich gewesen". Bei Gegenverkehr seien in diesem Gebiet große Probleme entstanden. Das Amt hatte weiterhin erklärt, dass es grundsätzlich möglich sei, weitere Eichen in diesem Bereich als Naturdenkmal auszuweisen.

Die Ortsgruppe hat darum nachgefragt, ob die angrenzende Eichenallee an der Staatsstraße 2094 denkmalgeschützt sei. Die Antwort lautete "Nein". Gemeinsam mit der Traunsteiner Ortsgruppe hat der BN Seeon-Seebruck-Truchtlaching entschieden, einen Antrag einzureichen, die Allee als Naturdenkmal ausweisen zu lassen. "Das ist vielleicht drei Wochen her", sagt Regine Pahl.

Jetzt sieht es so aus, als habe der Antrag Erfolg. Michael Reithmeier, Pressesprecher des Landratsamts erklärt, dass das Amt nun tatsächlich plant, die Eichenallee an der ST 2094 als geschützten Landschaftsbestandteil oder als Naturdenkmal auszuweisen. "Das Landratsamt wird nun ein Verordnungsgebungsverfahren einleiten, durch das die Eichenallee unter besonderen naturschutzrechtlichen Schutz gestellt werden soll", informiert Reithmeier.

