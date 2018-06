Einmalig günstige Schnäppchen aus dem Fundbüro

Zahlreiche Interessenten nahmen an der Versteigerung teil. − Fotos: Frei Zahlreiche Interessenten nahmen an der Versteigerung teil. − Fotos: Frei



Trostberg. So eine günstige Einkaufsmöglichkeit gibt es nur einmal im Jahr: Bei der Fundsachenversteigerung der Stadt waren gestern Nachmittag viele fast neuwertige Gegenstände für einmalig günstige Preise zu haben. So gingen in der Garage des städtischen Bauhofes zum Beispiel Hausschuhe und ein Rucksack für jeweils einen Euro, Badetücher – eines sogar mit FC-Bayern-Aufdruck – für zwei Euro, eine Aufstecklinse für die Handykamera für zwei Euro und Wasserspritzpistolen für rund drei Euro weg.

Auch die Räder, die im Fundbüro der Stadt abgegeben worden waren, konnten sich sehen lassen. Das teuerste kam für 80 Euro unter den Hammer, das günstigste für 17 Euro. Ein Goldring wurde für 31 Euro versteigert, eine Uhr für 23 Euro, Neuwertige Gartenliegen, die im Freibad liegen geblieben waren, für 15 Euro oder weniger. Die zahlreichen Interessenten – vom Kind bis zum Senior – hatten sichtlich Spaß an der Versteigerung, die Gerichtsvollzieherin Stefanie Wimmer zackig leitete. Nina Niedermaier von der Stadtverwaltung unterstützte sie. Barbara Erl vom Bürgerbüro zog eine sehr positive Bilanz: "Der Erlös – 483, 95 Euro – wird dem Sozialfonds der Stadt zugeführt." − luh