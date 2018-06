Sebastian Heppel neuer Vorsitzender des Treffpunkts Trostberg

Neuer Mann an der Spitze: Sebastian Heppel (links) ist Vorsitzender des Treffpunkts Trostberg. Bürgermeister Karl Schleid (rechts) gratulierte den neu Gewählten: Katharina Weindl (vorne, Mitte), René Hunger, Nicole Heinze und Daniel Schulta (mittlere Reihe, von links) sowie Oliver Amler und Peter Fenis (hinten, von links). − Foto: Michael Falkinger Neuer Mann an der Spitze: Sebastian Heppel (links) ist Vorsitzender des Treffpunkts Trostberg. Bürgermeister Karl Schleid (rechts) gratulierte den neu Gewählten: Katharina Weindl (vorne, Mitte), René Hunger, Nicole Heinze und Daniel Schulta (mittlere Reihe, von links) sowie Oliver Amler und Peter Fenis (hinten, von links). − Foto: Michael Falkinger



Sebastian Heppel ist der neue Vorsitzende des Verbands Treffpunkt Trostberg. In der Jahreshauptversammlung wählten ihn die Mitglieder zum Nachfolger von Stefan Bauer, der nicht mehr kandidierte. Katharina Weindl bleibt Zweite Vorsitzende; Bernhard Heppel löst seinen Sohn Sebastian Heppel im Amt des Kassiers ab. Oliver Amler, Hannspeter Fenis, Nicole Heinze, Heike Hofstetter, René Hunger, Daniel Schulta, Christof Uhrmann und Peter Wagner unterstützen die Vorstandschaft als Beisitzer. Michael Pöpperl und Josef Huber sind Revisoren.

Der scheidende Vorsitzende Bauer bedankte sich bei seinen Zuhörern, dass sie dem Standort Trostberg und dem Verband die Treue halten. Derzeit gehören dem Treffpunkt Trostberg 42 Mitglieder an. Der Verband hat im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen durchgeführt. Bauer nannte als Beispiele das After-Work-Shopping, bei dem Kunden nach ihrem Feierabend einkaufen konnten, diverse Märkte wie den Nachtflohmarkt und die Aktion "Trostberg um die Welt", bei der Kunden mit einem "Reisepass" Trostberger Geschäfte besuchen konnten, in denen sie Stempel aus verschiedenen Ländern erhielten und am Schluss an einer Verlosung teilnehmen durften. Nicht stattgefunden hat hingegen aufgrund mangelnder Resonanz der Tag der Betriebe.

Der neue Vorsitzende hat auch bereits einiges vor. Sebastian Heppel will sich darauf konzentrieren, neue Mitglieder zu werben. Außerdem plant er unter anderem, eine monatliche Vorstandssitzung einzuführen.

Zum Thema Integriertes Städtisches Entwicklungskonzept (ISEK) referierte Bürgermeister Karl Schleid. − fam

Mehr lesen Sie am Donnerstag, 14. Juni 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.