Container an der Baumburger Leite bleiben

Der Gemeinderat Altenmarkt befasste sich in der Sitzung am Dienstagabend mit den Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung Ende April. Unter anderem ging es dabei um den Containerstellplatz an der Baumburger Leite, der für die direkten Anwohner ein stetes Ärgernis darstellt. Monika Wagner hatte in der Bürgerversammlung und anschließend auch schriftlich ausgeführt, dass die Container oft während Ruhezeiten geleert würden, es wilde Ablagerungen rundherum gebe und die Lärmbelästigung durch Einwerfen der Wertstoffe außerhalb der vorgesehen Zeiten groß sei.

Die Verwaltung stellte im Gemeinderat zwei mögliche Lösungen für das Problem vor. Alternative eins wäre die Auflösung des Standortes, wobei laut Bürgermeister Stephan Bierschneider "eine Alternativstandortsuche nach landläufiger Erfahrung aussichtslos" sei. Alternative zwei sieht vor, auf der Südseite der Fläche einen zwei Meter hohen Lärmschutz in Form einer Gabionenwand zu errichten. Die Kosten dafür in Höhe von circa 5700 Euro müssten noch im Haushalt eingestellt werden.

Stephan Bierschneider betonte, es könne nicht sein, dass eine Minderheit, die die Wertstoffe nicht regelkonform entsorgt, es soweit bringe, dass die Container wegkommen. "Wir müssen auch an unsere Senioren denken, für die es schwierig wird, wenn immer weniger Entsorgungsstellen vorhanden sind", so der Bürgermeister. Die Gemeinderäte sprachen sich in der Mehrzahl für den Erhalt aus, waren sich aber auch der schwierigen Situation bewusst und einig, dass man das unvernünftige Verhalten mancher Bürger nie in den Griff bekommen werde.

