Königliche träumen vom Siegerfest

Nach dem traumhaften Maibaumfest am 1. Mai in Emertsham beteiligt sich der König-Ludwig-Verein Emertsham an der Aktion "Wer hat den schönsten Maibaum", die von Kondrauer Mineralwasser und Antenne Bayern ausgelobt wurde. Die Aktion werde von den Mitgliedern und Gemeindebürgern noch zu wenig angenommen, bedauern die Verantwortlichen des Vereins. Nur 73 Likes zieren derzeit die Emertshamer Werbeseite auf der Kondrauer-Homepage. Die Anzahl der Stimmen entscheidet darüber, wer im Wettbewerb am Ende die Nase vorn hat und welche Gemeinde der Gewinner sein wird. Für den Sieg winkt ein kostenloses Sommerfest mit Live-Musik für die ganze Gemeinde.

Bei einem Verein mit knapp 400 Mitgliedern und rund 5800 Gemeindebürgern müsste das eigentlich ein Selbstläufer sein, findet der Verein. Doch falsch gedacht, bislang haben nur wenige abgestimmt. Da müsse schon noch was gehen, meint Vorstandsmitglied Anita Stauderer. In der Abstimmung führend ist derzeit die Gemeinde Sulzthal im Landkreis Bad Kissingen mit 415 Likes, vor der Gemeinde Weiden in der Oberpfalz im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab mit 216 Likes und der Gemeinde Jettingen-Scheppach im Landkreis Günzburg mit 213 Likes.

