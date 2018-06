Der Dorfkindergarten bringt Lebenin den Ort. Die Kinder singen für die Gäste im Gemeinschaftsgarten, der auch zusammen gepflegt wird. Das historische Gebäude ist ein ehemaliges Schulhaus, erbaut im Jahr 1905. −Foto: Spielhofer Der Dorfkindergarten bringt Lebenin den Ort. Die Kinder singen für die Gäste im Gemeinschaftsgarten, der auch zusammen gepflegt wird. Das historische Gebäude ist ein ehemaliges Schulhaus, erbaut im Jahr 1905. −Foto: Spielhofer



"Geht’s mit uns durch unser Dorf", sangen die Grundschulkinder zur Begrüßung der Bewertungskommission zum Landesentscheid "Unser Dorf hat Zukunft". Festbeflaggung kündete von diesem freudigen Anlass und allerlei Ehrengäste aus Stadt und Land hatten sich eingefunden. Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner warb sogar in Gedichtform à la Wilhelm Busch um die Gunst der Juroren. Humorvoll pries er alles an, was Asten so einmalig macht und wünschte "schöne Stunden beim Dorfumrunden".

Friedhof, Pfarrhof, Findling mit Panoramatafel, Eiszeit-Rundweg, Dorfbrunnen, Pfarrheim, Kirche, Gewerbe, Rast- und Wartehäuschen, Dorfkindergarten, Bolzplatz, Neubaugebiet, Kultur und Vereinsleben standen auf dem Plan. An allen Stationen wurden die Besonderheiten und Entstehungsgeschichten kurz und informativ erklärt. Zum Finale fand man sich in der Dorfwirtschaft ein, zu einer Präsentation über dieses genossenschaftliche Gasthaus. Derweil spielte im Biergarten die Astner Wirtshausmusi auf. Hier war der Abschluss des Rundganges und hier wurde das "Goldstück" präsentiert – das Astner Heimatbuch.

Das knapp 600 Einwohner zählende Dorf war die erste Station der 15-köpfigen Jury mit Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Landespflege, Heimatpflege, Landwirtschaft, Städtebau und Ländliche Entwicklung. Insgesamt werden 15 Dörfer in ganz Bayern bereist und bewertet. Drei Goldmedaillen können vergeben werden. Die drei Siegerdörfer vertreten im Jahr 2019 das Bundesland Bayern beim Bundesentscheid.

Lesen Sie mehr in der Donnerstagausgabe, 14. Juni 2018, der Südostbayerischen Rundschau.