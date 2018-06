Polizei dementiert Gerüchte über Schüsse in Traunreut

Anwohner wollen in Traunreut im Landkreis Traunstein am Mittwochabend Schüsse gehört haben wollen. Die Polizei dementiert die Schüsse, stellt aber klar, dass es einen Polizeieinsatz gab. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Anwohner wollen in Traunreut im Landkreis Traunstein am Mittwochabend Schüsse gehört haben wollen. Die Polizei dementiert die Schüsse, stellt aber klar, dass es einen Polizeieinsatz gab. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



In Traunreut (Landkreis Traunstein) kursierten am Mittwochabend Gerüchte, dass Schüsse in der Stadt abgegeben worden sind. Auf Nachfrage der PNP erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, dass zwar ein Polizeieinsatz stattgefunden habe, dabei aber keine Schüsse abgefeuert wurden. Personen seien während des Einsatzes nicht in Gefahr gewesen.

Zu den Hintergründen des Einsatzes im Stadtgebiet von Traunreut machte der Polizeisprecher keine konkreten Angaben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war Traunreut nur einer der Orte, an dem ein Einsatz durchgeführt wurde. Bevor die Polizei Informationen über den Einsatz veröffentliche, müsse sie diese noch mit der Staatsanwaltschaft klären, so der Sprecher. − pnp