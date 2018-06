"Festival der Utopie": Impulse für nachhaltiges Leben

Der Gemeinschaftsgarten auf dem Campus St. Michael ist aus dem vergangenen "Festival der Utopie" hervorgegangen und mittlerweile mit Insektengarten, Bienenstand, Barfußpfad und dem benachbarten Naturbadeteich zu einem blühenden Paradies geworden. − Fotos: Campus St. Michael Der Gemeinschaftsgarten auf dem Campus St. Michael ist aus dem vergangenen "Festival der Utopie" hervorgegangen und mittlerweile mit Insektengarten, Bienenstand, Barfußpfad und dem benachbarten Naturbadeteich zu einem blühenden Paradies geworden. − Fotos: Campus St. Michael



Kann es eine funktionierende Welt als Alternative zum gegenwärtigen "Höher-Schneller-Weiter" geben? Konkrete Schritte zu einem bewussteren Umgang mit sich selbst und zu einer enkeltauglichen Lebensweise vermittelte das zweite "Festival der Utopie" auf dem Campus St. Michael in Traunstein. Bei strahlendem Wetter kamen an beiden Tagen rund 1000 Besucher, um die rund 50 Veranstaltungen auf dem Freigelände und Hauptgebäude zu besuchen. Veranstalter waren das katholische Kreisbildungswerk Traunstein und der Campus St. Michael in Kooperation mit rund 15 Organisationen.

"Wir sind sehr zufrieden, dass so viele Leute gekommen sind und großes Interesse an alternativen Lebensstilen, Vernetzungsgruppen und Möglichkeiten für ein nachhaltigeres und erfüllteres Leben gezeigt haben", zog Projekt-Koordinator Hans Glück vom KBW als Fazit. An den zwei Tagen kamen mehr Besucher als beim ersten viertägigen Festival 2014 in Baumburg. Auch Seminardirektor Wolfgang Dinglreiter wertete die Veranstaltung als Erfolg: "Das Festival bot eine gute Möglichkeit, den Ausbau des Studienseminars zu einem nachhaltigen Bildungscampus in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und die Campuspartner vorzustellen." − ae

