Schlag gegen Rauschgiftszene: Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Die Traunreuter Feuerwehr sicherte nach dem Einsatz den Zugang zu der ehemaligen Bar in der Munastraße wieder ab. − Foto: FDL



Erfolgreich gelaufen ist eine groß angelegte Aktion der Kripo Traunstein gegen russischstämmige Mitglieder der regionalen Rauschgiftszene am Mittwochabend. Dabei wurden bei Durchsuchungen in Bergen, Freilassing, Traunreut und Traunstein mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt und drei Männer, die alle russische Wurzeln haben, verhaftet. Für Aufsehen sorgten dabei unter anderem die Einsätze von schwer bewaffneten SEK-Kräften.

Wie Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidium Oberbayern Süd, in einer Pressemitteilung am Donnerstag erklärte, wurden bei den Durchsuchungen diverse Beweismittel, darunter auch mehrere Betäubungsmittel im Kilobereich (Marihuana, Kokain, Amphetamin), aufgefunden und sichergestellt. Nach Informationen der Heimatzeitung waren es rund drei Kilogramm Drogen, der größte Teil davon Marihuana. Es wurde aber auch "hartes" Rauschgift wie Heroin gefunden.

Verhaftet wurden drei Russlanddeutsche, die als Hauptverdächtige gelten. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte gegen die drei Tatverdächtigen Haftbefehlsanträge. Ein Richter wertete die Vorwürfe am Donnerstagnachmittag beim Prüfungstermin dann offenbar als so fundiert, dass er alle drei Männer in Untersuchungshaft schickte. Woher die Männer stammen, wollte Staatsanwaltssprecher Björn Pfeifer am Donnerstag nicht sagen. Nach Informationen der Heimatzeitung wohnte zumindest jeweils einer der Tatverdächtigen in Bergen und Traunreut.

