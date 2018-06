Bei SEK-Einsatz in Traunreut: Räume der Gruppe "833 Bratwa"gestürmt

Dieses Gebäude an der Munastraße durchsuchte die Polizei am Mittwochabend, unterhalb des Kellerabgangs (links) wurde dabei auch eine schwere Eisen- oder Stahltür aufgesprengt. Dieses Gebäude an der Munastraße durchsuchte die Polizei am Mittwochabend, unterhalb des Kellerabgangs (links) wurde dabei auch eine schwere Eisen- oder Stahltür aufgesprengt.



Bei den Polizeieinsätzen am Mittwochabend gegen die regionale Rauschgiftszene erregte der SEK-Einsatz in der ehemaligen Pils-Alm an der Munastraße besonders Aufsehen. Dort sprengten die Einsatzkräfte eine Zugangstür zum Keller auf, was offenbar auch in der Umgebung zu hören war. Die daraufhin schnell im Internet kursierenden Gerüchte über Schüsse dementierte die Polizei aber umgehend.

In den Räumen an der Munastraße, die von einer Gruppe "833 Bratwa" genutzt wird, haben die Einsatzkräfte nach Informationen der Heimatzeitung aber weder Personen angetroffen, noch Drogen oder Waffen gefunden beziehungsweise sichergestellt. Ins Visier der Beamten geriet die Unterkunft, weil sich Verdächtige, die im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen im Drogenmilieu im Vorfeld gelaufen waren, dort immer wieder aufgehalten haben sollen.



Das Wappen der Gruppe, auf dem sich fünf Finger um ein Mühlenrad schließen. − Fotos: hr Das Wappen der Gruppe, auf dem sich fünf Finger um ein Mühlenrad schließen. − Fotos: hr



Der massive Einsatz der Polizeikräfte - sie öffneten die Eisentür zum Kelller offenbar mit einer Kombination aus Spreng- und Blendmittel -lässt darauf schließen, dass die Gruppe "833 Bratwa", die sich in der Unterkunft aufhält, als nicht ungefährlich eingestuft wird. Auf Facebook findet man die Gruppe mit einem eigenen Auftritt. Sie bezeichnen sich dort als eine "Private Vereinigung zum verfolgen der gemeinsamen Interessen. Grillen - Hunde - Tattoos der Leidenschaft entgegen."

"Bratwa" kommt aus dem Russischen und kann mit Bruderschaft oder enge Gemeinschaft von Gleichgesinnten übersetzt werden. Die "833" ist offensichtlich eine Abkürzung der Traunreuter Postleitzahl (83301).

