Wellenreiten in Afghanistan: Mehr als Sport und Abenteuer

Die drei Wellenreiter Afridun Amu (rechts), Benjamin Di-Qual (links) und Jacob Kelly Anfang Juni im Pandschir-Fluss . Die Hobbysurfer waren nach Nord-Afghanistan gereist, um zu schauen, ob es genügend sichere Orte und gute Flusswellen gibt, um den Sport in Afghanistan zu etablieren. - Foto: Nico Walz Die drei Wellenreiter Afridun Amu (rechts), Benjamin Di-Qual (links) und Jacob Kelly Anfang Juni im Pandschir-Fluss . Die Hobbysurfer waren nach Nord-Afghanistan gereist, um zu schauen, ob es genügend sichere Orte und gute Flusswellen gibt, um den Sport in Afghanistan zu etablieren. - Foto: Nico Walz



Die allererste afghanische Welle, die einen Surfer sieht, bricht sich im engen Pandschir-Tal nördlich von Kabul unter einer Brücke. "Wir hatten sie schon aus 300 Metern Entfernung entdeckt", sagt Afridun Amu. "Das Wasser schoss über eine Schräge hinunter. Es war keine perfekte Welle, und die Strömung war gefährlich, aber wir wollten’s endlich ausprobieren." Sofort kamen die Zuschauer. Am Ende wechselten sich 50 Afghanen mit dem Sicherheitsseil ab.

Es herrscht Krieg im Land, die Taliban sind auf dem Vormarsch, und einer der Abenteurer hat Dauerdurchfall – aber nach drei Jahren Vorbereitung haben zwei Deutsche und ein Kanadier das Wellenreiten nach Afghanistan gebracht. Eine gute Woche lang waren die Hobbysurfer Afridun Amu (Berliner Jurist mit afghanischen Wurzeln, 30), Benjamin Di-Qual (Bauingenieur, 34, aus Fridolfing im Landkreis Traunstein) und der kanadische Flusswellenexperte Jacob Kelly (34) gerade im Pandschir-Tal unterwegs, denn Surfen oder Wellenreiten, das geht nicht nur auf dem Meer. Fünf Flussbretter, die kürzer und stärker sind als Meeresbretter, hatten sie dabei auf einem Lastwagen, außerdem zwei Männer mit Waffen. Seit Sonntag sind sie wieder in Deutschland.

Bei dem Trip ging es um mehr als Sport und Abenteuer. Amu, dessen Eltern 1992 vor einem anderen afghanischen Krieg nach Deutschland geflohen waren, hat als Jurist für die Max-Planck-Stiftung für Frieden und Rechtsstaatlichkeit an Afghanistan-Projekten gearbeitet und kennt das Land. "Ich will, was da abgeht, nicht schönreden", sagt er. "Aber für mich ist Afghanistan mehr als der Krieg. Da gibt es einzigartige Landschaften, jahrhundertelang gelebte Gastfreundschaft für Reisende und Suchende, und das möchte ich erleben und erlebbar machen." Der Pandschir-Trip sollte erweisen, ob es genug sichere Orte und gute Wellen gibt, um weiterzumachen mit dem Plan. Es ging besser als erwartet.

Bejamin Di-Qual, der seit 15 Jahren leidenschaftlich surft, ist mit seinem "Fachforum Flusswelle" unter dem Dach der Bayerischen Ingenieurekammer an der Entwicklung von künstlichen Flusswellen in ganz Bayern – etwa auch in Traunstein und Bad Reichenhall – beteiligt. Afghanistan war das bislang ungewöhnlichstes Surf-Projekt des zweifachen Familienvaters. "Und es war auch alles andere als eine Urlaubsreise", sagt er im Interview mit der Heimatzeitung. "Es ist auf keinen Fall so, dass man sich dort sicher und frei bewegen kann. Möglich war das nur, weil wir auf eine sehr privilegierte Art gereist sind – mit Kontakten zu einflussreichen Leuten, eigenem Fahrer und Sicherheitsleuten. Die Menschen dort leiden spürbar unter Krieg, Bedrohung und Verfolgung." Trotz der Sorgen und Ängste sei die Bevölkerung ihm und seinen Mitstreitern sehr offen, herzlich und gastfreundlich mit großer Begeisterung begegnet, "weil das, was wir machen, auch ein Stück Normalität und Lebensfreude vermittelt".

Um die Intention des Trips in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation "Peace and Sports" zu verdeutlichen, wird es auch einen Film darüber geben. Di-Qual: "Wir hatten Nico Walz aus Palling dabei, ein 22-jähriger Filmemacher, der mit den Aufnahmen seine Doku über das Riversurfen bestücken wird. Der 20-minütige Streifen ,Unsurfed Afghanistan‘ soll auf Festivals laufen, aber auch dieses Jahr noch in der Region zu sehen sein." - tt/dpa

Mehr dazu lesen Sie am 16. Juni in der Heimatzeitung.