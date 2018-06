Kirchanschörings Rathauschef Hans-Jörg Birner ist "Bürgermeister des Jahres"

Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung in den Räumlichkeiten der Datag-Steuerberatung in Traunstein (von links): Dr. Stefan Detig (Detig RSW), Landrat Siegfried Walch, Bürgermeister Hans-Jörg Birner und Dr. Franz-Stephan von Gronau (LKC). − Foto: Wolfgang Stadler Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung in den Räumlichkeiten der Datag-Steuerberatung in Traunstein (von links): Dr. Stefan Detig (Detig RSW), Landrat Siegfried Walch, Bürgermeister Hans-Jörg Birner und Dr. Franz-Stephan von Gronau (LKC). − Foto: Wolfgang Stadler



Der Bürgermeister der Gemeinde Kirchanschöring (Landkreis Traunstein), Hans-Jörg Birner, ist für sein besonderes Engagement in den Bereichen nachhaltige Energie, nachhaltiges Wirtschaften und Klimaschutz zum "Bürgermeister des Jahres" gekürt worden. Die Auszeichnung erhielt er am Donnerstag in Traunstein. Birner initiierte unter anderem ein interkommunales Energiekonzept, brachte die Vernetzung der Ehrenamtlichen in seiner Gemeinde voran und setzt bei Neubauten der Gemeinde wie dem Haus der Begegnung und dem Gebäude "Schöner Wohnen" auf die Schaffung preisgünstiger Mietwohnungen für alle Altersgruppen.

Den Preis überreichte Rechtsanwalt Dr. Stefan Detig, Geschäftsführer der Detig-Rechtsanwaltsgesellschaft und Altbürgermeister der Gemeinde Pullach im Isartal. Neben der Auszeichnung vergab die LKC-Gruppe steuerliche und rechtliche Beratungsleistungen für eine gemeinnützige Einrichtung in Höhe von 2000 Euro. Die Auszeichnung loben jährlich die Kanzleien Detig-Rechtsanwaltsgesellschaft MBH und LKC Grünwald aus. − ae