Eine Leichtverletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfall

Totalschaden entstand am Golf der Unfallverursacherin. − Foto: hr Totalschaden entstand am Golf der Unfallverursacherin. − Foto: hr



Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Traunwalchenerin bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag auf der Umgehungsstraße zwischen Oderberg und Traunwalchen (Landkreis Traunstein). Die junge Mazdafahrerin wollte von der Kreisstraße in die Siemensstraße nach links einbiegen und hielt deshalb in Fahrbahnmitte an.

Dies hatte offenbar eine 27-jährige Golffahrerin aus Unterwössen übersehen, die ebenfalls aus Richtung Frühling zum Kreisverkehr Oderberg unterwegs war. Die Golffahrerin prallte auf das Heck des Mazda. Dabei wurde die Traunwalchenerin verletzt. Die junge Frau wurde von einem BRK-Rettungsteam versorgt. An den beiden Autos entstand nach Schätzung der Traunreuter Polizisten jeweils Totalschaden.

Die Schadenshöhe wurde auf insgesamt rund 23000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es in Richtung Kreisverkehr zu Rückstauungen, bis die Fahrzeuge beseitigt waren. − hr