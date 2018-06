Schönhuber-Villa abgerissen: Großprojekte in Planung

Die Schönhuber-Villa an der Bahnhofstraße/Ecke Lüftenweg in Trostberg wurde jetzt abgerissen. - Foto: luh. Die Schönhuber-Villa an der Bahnhofstraße/Ecke Lüftenweg in Trostberg wurde jetzt abgerissen. - Foto: luh.



Bagger haben in den vergangenen Tagen die alte Schönhuber-Villa an der Bahnhofstraße 7 in Trostberg abgerissen. Das Grundstück an dem Eck, an dem die Bahnhofstraße, die Zufahrt zum Chemiepark und der Lüftenweg aufeinander stoßen, war in den vergangenen Jahren intensiv beplant worden. Melanie und Willi Schönhuber jun. hatten bereits eine Bebauungsplanänderung in die Wege geleitet, die eine achtgeschoßige Bebauung ermöglichte. Mittlerweile ist das Grundstück verkauft worden. Der neue Eigentümer, die VivaPLAN GmbH, wirbt nun für einen "Wohnturm" an der Stelle.

Ein Entwurf des Wohnturms ist in einem neu angemieteten Büro an der Hauptstraße sowie auf der Homepage des Unternehmens zu sehen. Die Grafik zeigt einen modernen, achtgeschoßigen Turm, der laut Angaben auf der Homepage 14 hochwertige Eigentumswohnungen mit zwei oder drei Zimmern sowie eine Tiefgarage beherbergen soll.

Die Firma hat mittlerweile offenbar eine eigene GmbH für die Entwicklung von Projekten in Trostberg gegründet, die VivaPlan Trostberg GmbH. Das Büro an der Hauptstraße 20 (früher: Bastelladen "Pepperoni") soll Anfang Juli öffnen.

Ein zweites Großprojekt, welches das Unternehmen offenbar von Familie Schönhuber übernommen hat, ist der "Wohnpark" mit fünf Mehrfamilienhäusern an der Pallinger Straße. Laut Angaben auf der Homepage sollen die Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen sowie die Penthouse-Wohnungen circa 55 bis 90 Quadratmeter messen und barrierefrei sein.

Mehr dazu lesen Sie am 16. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.