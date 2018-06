Fotos der Disco im "Hexenkessel" mit 2800 Besuchern

Tanz ins nächste "Sommermärchen"? Bei der Bayern1-Disco herrschte schon mal überschäumende Partyatmosphäre im Tachertinger "Hexenkessel". − Fotos: Tine Limmer Tanz ins nächste "Sommermärchen"? Bei der Bayern1-Disco herrschte schon mal überschäumende Partyatmosphäre im Tachertinger "Hexenkessel". − Fotos: Tine Limmer



Schon das Aufwärmprogramm im "Hexenkessel" war ein voller Erfolg. 2800 Besucher strömten am Samstagabend zur großen Bayern1-Disco in die WM-Public-Viewing-Kiesgrube bei Tacherting. Fotos sehen Sie in unserer Fotostrecke.

"Bestes Wetter, super Stimmung. Besser könnte der Auftakt nicht sein", freute sich Organisator Hans Schirmer, der sich seit Wochen im Dauereinsatz für das größte südostbayerische Public Viewing befindet.

Das Team des Radiosenders bot Hits für jeden Musikgeschmack. DJ Tom Glas und Moderatorin Ulla Müller brachten den "Hexenkessel" so richtig zum Brodeln. "In einem so großen Rahmen haben wir unsere Discoparty noch nie durchgezogen. Das ist auch für uns Premiere", zeigte sich Ulla Müller begeistert von der Open-air-Loaction. "Das Konzept ist einfach", erklärte die Moderatorin. "Wir kommen mit unserem Equipment zu einem kleinen oder neuen Verein und verhelfen diesem zu einem guten Start." Was in Tacherting besonders gut gelang. - cl

