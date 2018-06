Toter Mann aus Bad in Trutlaching geborgen

Ein 83-jähriger Mann ist am Samstag tot aus dem Wasser eines Bades geborgen worden. −Symbolfoto: Carsten Rehder/Archiv Ein 83-jähriger Mann ist am Samstag tot aus dem Wasser eines Bades geborgen worden. −Symbolfoto: Carsten Rehder/Archiv



In einem Bad in Trutlaching (Landkreis Traunstein) ist am Samstag, 16. Juni, eine Person tot aus dem Wasser geborgen worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Badegäste hatten den leblosen Körper im Wasser entdeckt und brachten ihn ans Land. Trotz der eingeleiteten Reanimaitonsmaßnahmen konnte dem 83-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Die Kripo Traunstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. − pnp