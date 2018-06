Traumhafter Festsonntag beim Tittmoninger Musikfest

Den Festgottesdienst auf dem Tittmoninger Stadtplatz zelebrierte gestern bei Traumwetter Pfarrer Gerhard Gumpinger (Mitte) vor zahlreichen Gläubigen. Den Festgottesdienst auf dem Tittmoninger Stadtplatz zelebrierte gestern bei Traumwetter Pfarrer Gerhard Gumpinger (Mitte) vor zahlreichen Gläubigen.



Nach den erfolreichen Veranstaltungen der Vortage hat das Tittmoninger Musikfest zum 210-jährigen Bestehen der Stadtkapelle am Festsonntag seinen Höhepunkt erreicht. In einem feierlichen Festzug zogen zahlreiche Vereine und Musikkapellen aus den umliegenden Gemeinden vom Bierzelt aus in die Tittmoninger Altstadt.

Auf dem historischen Stadtplatz vor dem Rathaus hielt Pfarrer Gerhard Gumpinger den Festgottesdienst, der von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde. Nach der Messfeier fand das gemeinsame Musizieren der Musikkapellen statt. − mst

