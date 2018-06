Kreisbauerntag am Mittwoch beim Feuerwehrfest in Vogling

Die Freiwillige Feuerwehr Vogling feiert am Sonntag, 24. Juni, mit einem festlichen Gottesdienst ab 10 Uhr unterhalb der Kirche St. Johann und einem anschließenden Festzug von St. Johann nach Vogling-Wiese zum Festzelt ihr 125-jähriges Bestehen. Eingebettet ist der Festtag in eine Festwoche vom Mittwoch, 20., bis zum Montag, 25. Juni.

Die Festwoche beginnt am Mittwoch mit dem Kreisbauerntag, zu dem als Hauptredner Bauernverbands-Präsident Walter Heidl (Bild) erwartet wird und den die Musikkapelle Vogling-Siegsdorf musikalisch gestaltet. Am Donnerstag folgt der offizielle Bieranstich, verbunden mit einem "Tag der Vereine und Betriebe", bei dem ebenfalls die Musikkapelle Vogling-Siegsdorf aufspielen wird. Am Freitag, 22. Juni, gibt es ein Weinfest mit der Showkapelle "14 Hoibe", und für Samstag, 23. Juni, ist nach einem Totengedenken und einem Festakt ein unterhaltsamer Kameradschafts-Abend mit der Kapelle "Jung Otting" angesagt.

Der Festsonntag, 24. Juni, soll der krönende Abschluss werden, mit anschließendem gemütlichen Ausklang im Festzelt mit Barbetrieb. Am Montag folgt noch ein musikalischer Zeltabend mit Stichfleischessen, bei dem die Wolfsberger Goaßlschnalzer, die Trachtenjugend des GTEV Heutau und die "Chiemgauer Blasmusik" für Unterhaltung sorgen. − fk/Foto: dpa