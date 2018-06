KSK-Gauwallfahrt: "Für Erhalt des Friedens eintreten"

Wallfahrerkreuz und Gauvorstandschaft führten den Pilgerzug an, hier im Siegsdorfer Ortskern auf der Traunbrücke. − Fotos: Krammer Wallfahrerkreuz und Gauvorstandschaft führten den Pilgerzug an, hier im Siegsdorfer Ortskern auf der Traunbrücke. − Fotos: Krammer



Bereits zum 73. Mal seit 1946 trafen sich die Vereinigten Krieger- und Soldatenkameradschaften des Chiem- und Rupertigaus zu ihrer Gauwallfahrt nach Maria Eck, um für Frieden und Freiheit in der Heimat zu beten und ihrer verstorbenen und gefallenen Mitglieder zu gedenken. Gauvorsitzender Michael Bernauer betonte beim morgendlichen Totengedenken in Siegsdorf die Verantwortung jedes einzelnen zur Wahrung des Friedens in Familie und Gesellschaft und legte zur Erinnerung und Mahnung einen Kranz vor dem Kriegerdenkmal ab.

Angeführt von der Gaufahne und den Ortsvereinen aus der Gemeinde Altenmarkt, deren KSK heuer für die Ausrichtung der Wallfahrt verantwortlich zeichnete, machten sich dann die Pilger mit ihren Vereinsfahnen betend auf den langen Weg nach Maria Eck. Dort wurden die Gläubigen nach dem gemeinsamen Einmarsch mit der Musikkapelle vor dem Freialtar unterhalb des Klosters von Guardian Bruder Franz aus Maria Eck herzlich empfangen. Eingerahmt von über 45 Vereinsfahnen und begleitet von den Klängen der Musikkapelle Altenmarkt, zelebrierte dann Monsignore Rainer Boeck aus München die Festmesse. − fk

