Pfarrer Helmut Kopp stirbt beim Schwimmen im Trutlachinger Bad

Eine ganz große Lücke hinterlässt Geistlicher Rat Helmut Kopp in Truchtlaching, versichert Bürgermeister Bernd Ruth. − Foto: fam Eine ganz große Lücke hinterlässt Geistlicher Rat Helmut Kopp in Truchtlaching, versichert Bürgermeister Bernd Ruth. − Foto: fam



Völlig überraschend ist Geistlicher Rat Helmut Kopp am Samstagmittag verstorben. Er erlitt offenbar beim Schwimmen in der Alz in Truchtlaching (Landkreis Traunstein) einen Herzinfarkt und konnte nicht mehr gerettet werden. "Für uns ist dieser Verlust schlimm, sowohl menschlich als auch wegen des Seelsorgers, den wir verloren haben", erklärte Bürgermeister Bernd Ruth am Sonntag.

Pfarrer Kopp hatte am Samstag noch die Vorabendmesse in Truchtlaching vorbereitet und war dann mittags zum Schwimmen gegangen. Vom Badeplatz an der Brücke wollte er seine gewohnte Strecke bis zum vierten Steg flussabwärts schwimmen. Auf dieser Strecke erlitt er nach ersten Erkenntnissen einen Herzinfakt, die genaue Todesursache ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Traunstein.

Andere Badegäste hatten den leblosen Körper des Geistlichen gegen 12.40 Uhr im Wasser entdeckt und ihn ans Ufer gebracht. Wasserwacht, Feuerwehr und Notarzt versuchten noch, den Pfarrer zu reanimieren. "Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte dem 83-Jährigen nicht mehr geholfen werden", so die Polizei Trostberg, die in einer Pressemitteilung versicherte: "Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor."

