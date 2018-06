Fotos vom "Hexenkessel"-Start: Gute Laune trotz 0:1-Pleite

Mit "Victory!" wurde es zwar nichts. Trotzdem herrschte beim "Hexenkessel"-Start beste Stimmung im weiten Tachertinger Kiesgruben-Rund. Foto: Thomas Thois Mit "Victory!" wurde es zwar nichts. Trotzdem herrschte beim "Hexenkessel"-Start beste Stimmung im weiten Tachertinger Kiesgruben-Rund. Foto: Thomas Thois



Die gute Laune ließen sie sich nicht verderben, die fast 3000 Fans, die am Sonnatg zum größten WM-Public-Viewing Südostbayerns in den "Hexenkessel" in Tacherting (Landkreis Traunstein) strömten.

Bei strahlendem Sonnenschein herrschte trotz der enttäuschenden Auftaktvorstellung der DFB-Elf beim 0:1 gegen Mexiko beste Stimmung im weiten Kiesgruben-Rund. Schon das Vorprogramm kam bestens an: die feuchtfröhliche Schaumparty begeisterte rund 800 vor allem jüngere Besucher.

Schwarz-rot-goldener Jubel-Trubel kam dann beim Spiel mangels deutscher Tore zwar nicht auf. Die entspannte Picknick- und Biergartenatmosphäre und die akustisch wie optisch sehr ansprechende Übertragung auf der 30-Quadratmeter-Leinwand machten aber durchaus Lust auf mehr Fußball-Open-Air. Auf dass Müller, Kroos und Co. am kommenden Samstagabend mit einer Leistungssteigerung gegen Schweden den "Hexenkessel" so richtig zum Überkochen bringen!

