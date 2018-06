Polizei bestätigt Vermisstensuche in Schnaitsee

−Symbolfoto dpa −Symbolfoto dpa



Nach ersten Erkenntnissen findet am Weitsee in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) gerade eine Vermisstensuche statt. Die Polizei Trostberg bestätigte dies, sagte,dass sie in alle Richtungen ermittle und gibt derzeit noch keine weiteren Details bekannt. − red