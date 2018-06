Frau beim Schwimmen im Weitsee ertrunken

Im Weitsee ist am Montag eine Frau beim Schwimmen ertrunken. −Foto: uk Im Weitsee ist am Montag eine Frau beim Schwimmen ertrunken. −Foto: uk



Eine etwa 70-jährige Frau aus Schnaitsee (Landkreis Traunstein) ist am Montagmorgen beim Schwimmen im Weitsee ertrunken. Die Leiche der Frau war nach einer großen Suchaktion von einem Taucher entdeckt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau am Vormittag in den bei Schwimmern beliebten See gegangen. Als sie nicht wieder zurückkam, alarmierte ihr Lebensgefährte gegen 10.45 Uhr die Leitstelle der Wasserrettung, sagt Jürgen Hasenmeier von der Polizeiinspektion Trostberg auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Daraufhin wurde eine große Vermisstensuche eingeleitet. "Die hat sich den ganzen Vormittag über abgespielt", sagt Hasenmeier. Anfangs hätten Polizei und Rettungskräfte nicht gewusst, ob sie nur im Wasser, oder auch am Ufer suchen müssen, so habe sich die Suchaktion immer weiter ausgeweitet.

Ein Taucher entdeckte die Frau schließlich leblos im Wasser. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Polizeiinspektion geht von einem natürlichen Tod aus. Dennoch übernimmt die Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Der Weitsee wird voraussichtlich den kompletten Montag für den Badebetrieb gesperrt bleiben. − pfjMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 19. Juni, in Ihrer Heimatzeitung.