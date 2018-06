150.000 Euro Schaden: Junge (12) soll Feuer in Traunreut gelegt haben

Die angebrannten Kartonagen wurden mit einem Lader ausgeräumt, um versteckte Glutnester nicht zu übersehen. − Foto: Thomas Schwiede Die angebrannten Kartonagen wurden mit einem Lader ausgeräumt, um versteckte Glutnester nicht zu übersehen. − Foto: Thomas Schwiede



Den Brand an einem Gebäude der Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten soll am Samstagabend ein zwölfjähriger Traunreuter vorsätzlich gelegt haben. Ein Zeuge habe den Buben und seinen Begleiter (13 Jahre) am Tatort gesehen und der Polizei entsprechende Hinweise gegeben. "Zu 99,9 Prozent war es der Zwölfjährige", so Christian Scholz, stellvertretender Leiter der Traunreuter Polizei.

Die Buben sind nicht zum ersten Mal auffällig geworden, sie sollen im April Fenster an der Grundschule Nord eingeworfen haben. Das Schulgebäude liegt direkt gegenüber der Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten. Damals war der Schaden mit rund 15.000 Euro noch vergleichsweise gering, denn beim Brand am Samstag wird der Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

Mehr dazu:

- Brennendes Altpapier: Flammen greifen auf Gebäude über

- Zwei Kinder randalieren an Grundschule: 15.000 Euro Schaden



150.000 Euro Schaden: Verkohlte Dachbalken, eine beschädigte Photovoltaikanlage und vorübergehend nicht benutzbare Gruppenräume sind die Folgen für die Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten. − Foto: hr 150.000 Euro Schaden: Verkohlte Dachbalken, eine beschädigte Photovoltaikanlage und vorübergehend nicht benutzbare Gruppenräume sind die Folgen für die Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten. − Foto: hr



Wie berichtet, wurden im nördlichen Bereich der Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten gelagerte Kartonagen angezündet. Diese waren dort gepresst und zusammen mit Folien bis unters Dach des Gebäudes aufgestapelt. Die Flammen griffen schnell auf den Holz-Dachstuhl des Gebäudes und Bäume im Umfeld über. Laut Polizei wurde nicht nur das Dach massiv beschädigt, sondern auch die Photovoltaikanlage darüber. Deshalb könne die Schadenssumme auch über den bisher geschätzten 150.000 Euro liegen.

Zumindest der Zwölfjährige soll noch bei seinen Eltern und nicht weit entfernt vom Tatort wohnen. Das Jugendamt wird auch dieses Mal über den Tatverdacht benachrichtigt. Ein Gutachter soll nun den genauen Schaden feststellen.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in Ihrer Heimatzeitung (Online-Kiosk) oder nach kurzer Anmeldung kostenlos auf PNP Plus.