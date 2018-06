"Chiemgau Almfestival" beginnt am Freitag in Inzell

Mit einem Volksmusik-Hoagart beim Gasthof Adlgaß in Inzell beginnt am kommenden Freitag, 22. Juni, das "Chiemgau Almfestival 2018". Dort spielt bereits ab 17.30 Uhr die Nachwuchsgruppe Fellner Tanzlmusi auf, die bereits den Traunsteiner Lindl in ihren Händen halten durfte.

Ab 18 Uhr moderiert Heine Albrecht den Hoagart, zu dem er sich die Rotofenmusi aus Berchtesgaden und die 6-Egg-Musi aus Waging am See (Bild) als musikalische Gäste eingeladen hat. Mit verschiedenen, interessanten Gesprächspartner wird sich Albrecht über die bodenständige alpenländische Volksmusik und deren Bedeutung für die Menschen unterhalten. Im Anschluss wird noch etwa eine Stunde frei musiziert. Bei Regen entfällt der Hoagart ersatzlos. Sollte diese der Fall sein, wird dies frühzeitig im Internet unter www.inzell.de/aktuelle Urlaubsinfos kommuniziert. − wb

Alle Termine des Chiemgau Almfestivals 2018 finden Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 20. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.