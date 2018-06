Bürgermeister Johann Schild: "Kosten sind uns keineswegs davongelaufen"

1,9 Millionen Euro plus 200000 Euro für die Außenanlagen soll der Neubau des Bauhofs kosten. −Grafik: red 1,9 Millionen Euro plus 200000 Euro für die Außenanlagen soll der Neubau des Bauhofs kosten. −Grafik: red



Das Projekt "Neubau eines Bauhofs" treibt dem Bürgermeister von Fridolfing (Landkreis Traunstein), Johann Schild, ein paar Sorgenfalten auf die Stirn. Die Bauhofplanung sorgte nämlich für hitzige und teilweise sehr emotional geführte Debatten im Gemeinderat. Die Baukosten seien der Gemeinde keineswegs davongelaufen, entkräftete Schild in der jüngsten Gemeinderatssitzung entsprechende Behauptungen. Er sei der Meinung, dass man an keiner Stelle überzogen habe. Jedem seien die Baukosten von 1,9 Millionen Euro plus 200000 Euro für die Außenanlagen bekannt gewesen.

Die öffentliche Kritik sei entstanden, weil der Gemeinderat im Vorfeld kein Leistungsverzeichnis mit Kostenaufstellung erhalten habe, rechtfertigte sich Ratsmitglied Alois Reiter, nachdem die Planer nochmals alles erläutert hatten. Zuvor hatten er und Franz Huber nämlich Bedenken geäußert, ob bei den Planungen schon die jeweils günstigsten Varianten zum Zug kommen. Zweiter Bürgermeister Egon Kraus zog folgendes Resümee aus allen Ausführungen: Der Bauhof ist in die Jahre gekommen, daher haben sich alle, auch der Bauhofleiter und sein Stellvertreter Gedanken gemacht, was im neuen Bauhof notwendig ist. "Alle haben versucht, das Bestmögliche und das Kostengünstigste zu erreichen." − ac