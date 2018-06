PNP-Sozialpreis für Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Traunstein

Spalier nach dem Abpfiff: Jeder Spieler durfte durchlaufen und sich als Sieger fühlen. − Foto: Müller Spalier nach dem Abpfiff: Jeder Spieler durfte durchlaufen und sich als Sieger fühlen. − Foto: Müller



Die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe Traunstein hatte sich für den Sozialpreis "Von Mensch zu Mensch" der Passauer Neuen Presse (PNP) beworben und den mit 800 Euro dotierten vierten Platz belegt. Im Zuge dieses Projekts gab es am Samstag ein Freundschafts-Fußballspiel unter dem Motto "Integration" auf dem Gelände des SBC Traunstein.

Gegenüber standen sich Schüler der Krankenpflegehilfeschule Traunstein der Kliniken Südostbayern AG und der Krankenpflegehilfeschule des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in Gabersee bei Wasserburg. Viele Schüler haben einen Migrationshintergrund. Sie stammen aus diversen Ländern und Kulturen und sind erst in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie absolvieren derzeit eine einjährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer, die sie in wenigen Wochen abschließen.

Nach einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung der gastgebenden Traunsteiner und einem 1:1-Unentschieden zur Halbzeit endete das abwechslungsreiche Spiel mit einem 3:1-Sieg für die Gäste aus Gabersee. − mmü

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 20. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.