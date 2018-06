27-Jährige organisiert Demo für den Kohleausstieg

"Sonne statt Kohle" lautet das Motto der Demo, die Kathrin Reisser in Baumburg veranstaltet. Auch wenn es in der Region keine solchen Kraftwerke gibt, findet sie es wichtig, dass Kraftwerke, wie hier im hessischen Großkrotzenburg abgeschaltet werden. − Foto: Frank Rumpenhorst/dpa "Sonne statt Kohle" lautet das Motto der Demo, die Kathrin Reisser in Baumburg veranstaltet. Auch wenn es in der Region keine solchen Kraftwerke gibt, findet sie es wichtig, dass Kraftwerke, wie hier im hessischen Großkrotzenburg abgeschaltet werden. − Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Der Umweltschutz liegt der 27-jährigen Altenmarkterin Kathrin Reisser am Herzen. Als Mitglieder der Bürgerinitiative Campact (siehe Kasten) und des Bund Naturschutz hat sie schon häufig Unterschriften für Themen gesammelt, die ihr wichtig sind. Am Sonntag geht sie im Kloster Baumburg einen Schritt weiter. Dort organisiert die 27-Jährige, die nach ihrem Lehramtsstudium in München als Referendarin an der Grundschule Peterskirchen arbeitet, ihre erste Demonstration für Erneuerbare Energien und den Kohleausstieg "Wir haben hier natürlich keine Kohlekraftwerke in unmittelbarer Nähe, aber das Klima betrifft uns alle", sagt sie. und erklärt weiter: "Am 24. Juni um 14 Uhr geht es in Baumburg im Innenhof am Brunnen los. Ich erstelle ein Banner, auf dem ‚Sonne statt Kohle‘ stehen wird. Dann bekommt jeder schwarze Fingerfarbe, und wir machen Handabdrücke. Anschließend wird ein Foto gemacht." − pfjMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 20. Juni, in Ihrer Heimatzeitung. Weitere Informationen zur Demo gibt es unter: https://www.stop-kohle.de/aufruf/.



