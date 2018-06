Mit Licht den Alltag von Menschen mit Demenz strukturieren

Das "WohnLichTzimmer" in der Geriatrischen Rehabilitation Trostberg soll positiv auf das Befinden Demenzkranker wirken. − Foto: Buthke Das "WohnLichTzimmer" in der Geriatrischen Rehabilitation Trostberg soll positiv auf das Befinden Demenzkranker wirken. − Foto: Buthke



Krankenhäuser und geriatrische Rehabilitationen müssen sich der Tatsache stellen, dass die Zahl der Patienten mit einer Demenzerkrankung in Zukunft stark ansteigen wird. Ihre Versorgung und Betreuung sind eine besondere Herausforderung. Die Geriatrische Rehabilitation in der Klinik Trostberg baut immer wieder neue Erkenntnisse in den Stationsalltag ein, um das Wohlbefinden der Patienten zu steigern. Dank der Unterstützung der Dr.-Johannes-Heidenhain-Stiftung wurde jetzt das Projekt "WohnLichTzimmer" ins Leben gerufen, das gezielt Lichttherapie und Raumgestaltung einsetzt.

In der Trostberger Geriatrie betrug 2016 der Anteil der Patienten mit kognitiven Einschränkungen im Sinne einer Demenz rund 40 Prozent. "Der Krankenhausaufenthalt entwickelt sich für den Patienten häufig zu einer Krisensituation, die zu einer gravierenden Verschlimmerung der demenziellen Symptome führt", erklärt die geschäftsführende Oberärztin der Geriatrischen Reha in der Kreisklinik Trostberg, Dr. Mai Aumüller-Nguyen.

Ursache dafür sei neben dem Fehlen vertrauter Personen vor allem die unüberschaubare Umgebung, wie zum Beispiel die schlechte Beleuchtung, die ungewohnte Geräuschkulisse und die fremden Gerüche. All dies kann zum Beispiel zu vermehrter Unruhe und Weglauftendenzen führen.

Das neue Projekt soll dem entgegenwirken. Die Tagesstrukturierung bei Menschen mit Demenz ist durch gezielte Lichttherapie möglich. Biologisch wirksames Licht hilft durch die Taktung der inneren Uhr bei der Strukturierung des Tagesablaufs, damit die Patienten rechtzeitig zu den Mahlzeiten und Behandlungen kommen. So ist die Lichtfarbe morgens aktivierend warm-weiß, tagsüber blau-weiß für mehr Aktivität und Wohlbefinden und abends rot zur Beruhigung.