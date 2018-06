Realschüler starten in die Abschlussprüfungen

In der Landkreisturnhalle in Trostberg brüten die Schüler über ihren Aufgaben. − Foto: Realschule In der Landkreisturnhalle in Trostberg brüten die Schüler über ihren Aufgaben. − Foto: Realschule



Für 167 Zehntklässler der Realschule Trostberg begannen am Mittwoch in der Landkreisturnhalle bei hochsommerlichen Temperaturen die schriftlichen Abschlussprüfungen mit dem Fach Deutsch. Die Schüler hatten die Wahl zwischen einem textgebundenen Aufsatz und einer Erörterung. Zur Bearbeitung standen zum Beispiel ein Auszug aus dem Bestseller von Joachim Meyerhoff "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" oder ein Romanauszug aus Oskar Maria Grafs "Das Leben meiner Mutter". Bei den Erörterungsthemen ging es um Fragen zu Werbung und Sport, um Teamwork im Arbeitsleben oder die Bedeutung der Erinnerung an Ereignisse der Geschichte.

Auf die Deutschprüfungen folgen am Donnerstag Französisch, am Freitag Englisch, und in der kommenden Woche werden die Abschlussprüfungen mit Mathematik und weiteren vier Fächern fortgesetzt. − red