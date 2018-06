Betrunkener prallt in den Gegenverkehr: 20-Jährige leicht verletzt

Weit mehr als 0,0 Promille hatte der Unfallfahrer um 6.20 Uhr morgens. − Foto: dpa Weit mehr als 0,0 Promille hatte der Unfallfahrer um 6.20 Uhr morgens. − Foto: dpa



Ein 32- Jähriger hat am Mittwoch gegen 6.20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Pallinger Straße in Trostberg verursacht. Laut Polizeiangaben fuhr er mit seinem Audi in Richtung Palling und kam kurz hinter der Eisenbahnunterführung vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Dessen 20-jährige Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Trostberg.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 18000 Euro. Der Führerschein des alkoholisierten Autofahrers – er hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von deutlich über 1,1 Promille – wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. – red