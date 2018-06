Umweltpreis für Solarmodulbeschichtung: Peterskirchner beteiligt

Bioingenieur Markus Becher (rechts) aus Peterskirchen durfte in München zusammen mit MWK-Bionik-Geschäftsführer Matthias Wackerbauer den GreenTec-Award in der Kategorie Energie entgegennehmen. − Foto: red Bioingenieur Markus Becher (rechts) aus Peterskirchen durfte in München zusammen mit MWK-Bionik-Geschäftsführer Matthias Wackerbauer den GreenTec-Award in der Kategorie Energie entgegennehmen. − Foto: red



Nicht auf den roten, sondern auf den grünen Teppich ging es für Markus Becher. Als Fachmann der Verfahrensabteilung der Firma MWK Bionik GmbH aus Bad Endorf durfte der junge Bioingenieur aus Peterskirchen zusammen mit Geschäftsführer Matthias Wackerbauer den GreenTec-Award in der Kategorie Energie entgegennehmen. Dieser zählt zu den weltweit bedeutendsten Umweltpreisen und bietet großen und kleinen Unternehmen, NGOs (Nichtregierungsorganisationen), Verbänden, Sportlern oder Schauspielern eine internationale Bühne zur Präsentation von Umweltschutzprojekten.

Das Cleantech-Unternehmen aus Bad Endorf erhielt die Auszeichnung im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Weltleitmesse für Umwelttechnologien IFAT in München für seine Innovation Biosol, eine mikrobiologische Selbstreinigungsbeschichtung, mit der sich die Effizienz von Photovoltaik-Modulen um bis zu 20 Prozent steigert. Der 26-jährige Peterskirchner Ingenieur Markus Becher war maßgeblich an der Entwicklung des Produkts beteiligt und verfasste die Bewerbung für den Award der Kategorie Energie.

So stand Becher nun in München auf der gleichen Bühne wie Formel1-Weltmeister Nico Rosberg, der ebenfalls ausgezeichnet und zum Entrepreneur des Jahres gekürt wurde, weil er in umweltfreundliche Startups investiert und sich als Gesellschafter für die Formel E, die Elektro-Rennserie engagiert.

Den ganzen Bericht lesen Sie am 21. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.