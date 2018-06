Mit den Rosen kam die Freude zurück

Ihr Rosengarten ist für Brunhilde Gum das Größte. Täglich verbringt sie dort mehrere Stunden. − Fotos: Pfingstl/Kral Ihr Rosengarten ist für Brunhilde Gum das Größte. Täglich verbringt sie dort mehrere Stunden. − Fotos: Pfingstl/Kral



"Ein Garten ohne Blumen ist wie ein Leben ohne Liebe", steht auf dem rostigen Schild, das an einer kleinen Laterne hängt. Daneben befindet sich eine der vielen Sitzecken, die den Garten von Brunhilde Gum schmücken und wohnlich machen, und wieder daneben Tausende von Rosenblüten, die die etwa 200 Rosensträucher zieren.

Der Spruch auf dem rostigen Schild ist ein Sinnbild für die Seeonerin geworden. Fast den ganzen Tag verbringt sie in ihrem Garten, hegt ihre Rosen, den Lavendel, die Büsche und Sträucher, die sich rund um die Terrasse in der Mitte ihres Gartens ausbreiten. "Mein Garten macht mich glücklich", sagt Bruni Gum, während sie ihren Blick über ihr selbstgeschaffenes Paradies schweifen lässt. "Ich bin Tag und Nach hier draußen." Denn Rosen seien für sie die schönsten Blumen. "Da kommt keine andere ran."

Vor 15 Jahren hat Bruni Gums Leidenschaft für diese Blumen begonnen. "Damals habe ich einen alten Vierkanthof in Pfarrkirchen besichtigt." Der ganze Hof sei voller Rosen gewesen. Für Bruni Gum war klar: So etwas möchte sie auch in ihrem Garten in Seeon haben. Der Plan schwirrte in ihrem Kopf umher, bis sie 2007 ein Schicksalsschlag erschütterte. Ihr Ehemann verunglückte tödlich. "Ich habe etwas gebraucht, sonst wäre ich verzweifelt", sagt sie. Und so begann sie, ihren Garten in ein Rosenparadies zu verwandeln.

