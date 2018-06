Kreiskliniken AG plant Bauinvestitionen von über 418 Millionen Euro

Großartig entwickelt sich laut Vorstands-Chef Dr. Uwe Gretscher die Klinik in Ruhpolding, in die vier Millionen Euro investiert werden. − F.: Kliniken AG Großartig entwickelt sich laut Vorstands-Chef Dr. Uwe Gretscher die Klinik in Ruhpolding, in die vier Millionen Euro investiert werden. − F.: Kliniken AG



Die Kliniken Südostbayern AG geht in der Entwicklungsplanung ihrer Krankenhäuser in Traunstein, Ruhpolding und Bad Reichenhall für die Zeit bis 2033 von einem Investitionsbedarf in Liegenschaften von rund 418,5 Millionen Euro aus. Zur Mitfinanzierung der von Vorstandsvorsitzendem Dr. Uwe Gretscher vorgestellten Baumaßnahmen gab der Kreisausschuss am Mittwoch einen permanenten Investitionskostenzuschuss von jährlich zwei Millionen Euro einstimmig frei – unter der Voraussetzung eines weiteren Zuschusses seitens des Landkreises Berchtesgadener Land in Höhe von einer Million Euro pro Jahr. Der Nachbarlandkreis hat nach Worten von Landrat Siegfried Walch (CSU) bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst (wir berichteten).

An der Kreisklinik Traunstein sind mehrere Bauabschnitte mit einem Investitionsbedarf von 289,5 Millionen Euro vorgesehen – unter den Aspekten strukturelle Neuordnung, Synergieeffekte, Flexibilität und Erweiterbarkeit. Im Einzelnen sollen die Bettenkapazität erweitert, die Kinder- und Jugendmedizin neu gebaut sowie neue Operations- und Funktionsräume geschaffen werden. Für Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit benötigt die Kreisklinik Ruhpolding bis 2020 4,24 Millionen Euro. In Bad Reichenhall gibt es zwei Planungsalternativen – einen Neubau, der ohne Grunderwerb etwa 125 Millionen Euro und eine dreijährige Bauzeit erfordert, oder eine Lösung mit Umbau/Sanierung bei Gesamtkosten von rund 136 Millionen Euro und einer Bauzeit über 14 Jahre hin. − kd

