Der "Brandner Kaspar" in Otting

Der Boandlkramer (Herbert Fuchs, rechts) genießt den Kerschgeist, den ihm der Brandner Kaspar (Konrad Seehuber) anbietet, in vollen Zügen. − Foto: Eder Der Boandlkramer (Herbert Fuchs, rechts) genießt den Kerschgeist, den ihm der Brandner Kaspar (Konrad Seehuber) anbietet, in vollen Zügen. − Foto: Eder



Ein traumhaftes, üppig ausgestattetes Paradies, als Gegenstück eine rustikale, einfache Kuchl und als Tüpferl aufs "i" eine rasante Himmelfahrt: Allein schon das großartige, voluminöse Bühnenbild, das die kreativen Männer und Frauen des Theatervereins Otting (Landkreis Traunstein) in dreimonatiger Arbeit geschaffen haben, macht ihre Aufführung des "Brandner Kaspar" zu etwas Besonderem. Die Schauspieler passten sich der Umgebung an und füllten ihre Rollen mit Herzblut aus, allen voran Herbert Fuchs als sehr menschlicher Boandlkramer und Konrad Seehuber als Kaspar Brandner, der den Boandlkramer beim Kartenspielen überlistet und so weitere Lebensjahre herausschindet – vorerst zumindest. Der Theaterverein Otting feierte im Pfarrstadel eine gelungene Premiere des Stücks.

Die weiteren Aufführungen sind am heutigen Mittwoch, 20., am Freitag, 22., am Sonntag, 24. und am Dienstag, 26. Juni, sowie am Mittwoch, 4. Juli, und zusätzlich am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, jeweils um 20.30 Uhr im Pfarrstadel. Das Spiel beginnt in einem benachbarten Stadel, von dem aus die Zuschauer in den Pfarrstadel hinüberziehen. Bereits ab 19.30 Uhr trifft man sich nebenan bei musikalischer Unterhaltung und Bewirtung. Kartenvorverkauf vormittags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0700/88688464. − he